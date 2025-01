Ilfattoquotidiano.it - Lo stato deve restituire a Tim un miliardo di euro. La decisione della Corte d’Appello immediatamente esecutiva

Ladi Roma ha deciso che lodovràal gruppo Tim undi. Èrigettato il ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio in cui si chiedeva la sospensivarestituzione. Si tratta del canone concessorio preteso per il 1998, l’anno successivo alla liberalizzazione del settore. La somma dovuta è pari al canone originario, di poco superiore a 500 milioni di, più la rivalutazione e gli interessi maturati per un totale pari a circa 1di. Il contenzioso dura da 15 anni.La sentenza èe Tim ha annunciato che avvierà da subito le procedure per il recupero dell’importo in questione. Dopo la notizia il titolosocietà è balzato in borsa, dove ora guadagna l’1,7%. Sulla vicenda è intervenuta in più occasioni ladi Giustizia dell’Unionepea, segnalando il contrasto tra la direttiva sulla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e le norme nazionali che avevano prorogato per il 1998 l’obbligo di pagamento del canone a carico dei concessionari di settore.