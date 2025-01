Lanazione.it - La Libertà Viaccia la squadra più in forma

Da una parte, l’Atletico Esperia che ha vinto il posticipo del lunedì e rilanciato le proprie ambizioni di alta classifica. Dall’altra, il Colonnata che ha annunciato un nuovo innesto di mercato, nel tentativo di risalire la china e di mettersi alle spalle le ultime uscite altalenanti in termini di risultati. Il campionato di Terza Categoria continua insomma a dare spunti di discussione anche a metà settimana, dopo la conclusione effettiva della quindicesima giornata ed in attesa del prossimo weekend. E fra le aspiranti alla promozione diretta non si può a questo punto non tenere conto dell’Esperia, che dopo il 5-0 rifilato due giorni fa al Firenze Nord (grazie ad una doppietta di Scilipoti e gli acuti di Bertocci, Bosco e Cristea) ha agguantato la quarta posizione in classifica con 29 punti, a fronte della vetta occupata dal Tobbiana che dista adesso solamente cinque lunghezze.