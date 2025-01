Ilrestodelcarlino.it - La crisi del calzaturiero: "Già stanziati 110 milioni"

Diletta Zavatta, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a San Mauro Pascoli, interviene sullanel comparto del settoreed entra nel dibattito in corso, rispondendo alle dichiarazioni del sindaco Moris Guidi, che nei giorni scorsi aveva criticato l’esecutivo, definendo le misure adottate "non in grado di arginare lain essere". Dice Diletta Zavatta: "Il Governo italiano ha già stanziato 110di euro per far fronte alladel settore tessile e. Già lo scorso maggio il consulente per i rapporti istituzionali del Ministro del Turismo, Gianluca Caramanna, si era recato in visita a Savignano sul Rubicone, dove aveva ascoltato con attenzione tutte le criticità emerse presso la sede della Confartigianato. In quell’occasione, si pensò all’istituzione di un tavolo ad hoc al fine di individuare adeguate sinergie con i grandi gruppi industriali che ora dettano le regole e orientano il mercato a discapito delle maestranze e delle aziende manifatturiere.