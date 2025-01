Lanazione.it - Impruneta, auto a fuoco al casello dell’autostrada

(Firenze), 22 gennaio 2025 – Oltre all’incidente in galleria, anche l’incendio di un veicolo. È successo aldell’strada A1 all’, intorno alle ore 13:50. L’, alimentata a gasolio, è andata aproprio in corrispondenza delstradale che ha subito ingenti danni.alstradale. Le immagini Fortunatamente il conducente dell’è riuscito a scendere in tempo dall’e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili deldel comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa e di Firenze ovest, per spegnere le fiamme. Al termine delle operazioni i vigili delhanno effettuato anche le verifiche delle strutture rimaste danneggiate dall’incendio.