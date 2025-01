Laspunta.it - Formia, Natale in vetrina. Il 31 gennaio le premiazioni in Comune.

Leggi su Laspunta.it

Sono stati selezionati i sei vincitori del concorso di idee denominato “in2024”. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, anche per quest’anno si conferma una scelta vincente.Massiccia, infatti, è stata l’adesione delle attività commerciali e degli esercizi pubblici. Circa una trentina le partecipazioni e, tra queste, le prime sei si sono aggiudicate i premi in denaro messi in palio dall’Amministrazione comunale. Ebbene, laa tema più bella è stata quella de “La Beaute”. Seguono in ordine: “Happy Bar”, “Marydea Bomboniere”, “Fuori di Testa P.ri” “Parrucchieri Pone srl”, “Treglia casa srl”. Premiata la fantasia, ma soprattutto il buon gusto e la raffinatezza degli addobbi natalizi, che hanno contribuito a rendere magica l’atmosfera natalizia per le strade della città.