Flora Tabanelli cresce | in testa alla classifica di Big Air tra una settimana ad Aspen per il primo podio nello Stopestyle

La crescita diprosegue e non vuole fermarsi. Dopo la vittoria nel Big Air a Kreischberg, in Austria, che ha permesso all’azzurra di issarsi ingenerale di specialità, la giovane classe 2007 ha ottenuto grandi risultatiSlopestyle, disciplina non propriamente sua, con un quarto, un quinto e un settimo posto.è stata portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon nel 2024. Nella rassegna coreana ha conquistato due medaglie d’oro, una nel Big Air e unaSlopestyle, che sono diventati ile il secondo oro olimpico nella storia del freeski italiano. Dopo i due podi di Coppa del mondo nell’annata del debutto tra i grandi, la la diciassettenne emiliano-romagnola è salita sulnelle prime due tappe di Big Air della nuova stagione, a Chur (seconda) e Beijing (terza).