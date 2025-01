Secoloditalia.it - Di Pietro sta col governo: “L’Anm sbaglia, la separazione delle carriere tra giudici e pm è giusta”

Antonio Di, simbolo di Mani Pulite, è favorevole allatrae pm. “Sì non è una dipietrata , io lo dico tenendo ben presente gli articoli 104 e 111 della Costituzione. Laè solo la naturale conseguenza dell’art 111, una conseguenza di buon senso” spiega in una intervista al Corriere della Sera. “Prevedere che l’accusa e il giudice siano della stessa famiglia è un controsenso. Leunite significa che giudice e pm fanno parte della stessa squadra, dello stesso ceppo. Ma così come in una partita di calcio l’arbitro e il giocatore non possono far parte della stessa squadra, anche nel nostro sistema processualee pm non dovrebbero percorrere la medesima carriera”.“L’indebolimento dei pm? Fake news”Chi critica la riforma, però, teme un indebolimento della figura del pm.