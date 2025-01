Quotidiano.net - Chi è Sebastiano Somma, in onda su Rai Premium in ‘Un caso di coscienza’

Leggi su Quotidiano.net

Raiè spesso una fonte imperdibile per gli appassionati dei titoli più noti del catalogo delle fiction Rai. Oltre a repliche più recenti, è possibile ritrovare fiction che erano state un grande successo durante la loro messa in, diventando veri e propri cult. Tra queste spicca “Undi coscienza”, disponibile su Raidi mattina e presente anche nel catalogo online di RaiPlay. Protagonista delle stagioni della serie tv è. La carriera e la vita privata diNato a Castellammare di Stabia il 21 luglio 1960, ha fatto il suo debutto nel cinema con il film “Un jeans e una maglietta”, recitando accanto a Nino D’Angelo, nel 1983. Il vero e proprio successo però arriva grazie alla serie “Sospetti”, insu Rai 1, dal 2000 al 2005 per un totale di tre stagioni della fiction.