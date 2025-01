Calciomercato.it - Champions, Juventus ai playoff: i possibili incroci

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri conquistato la certezza degli spareggi, ma dovranno aspettare le ultime gare per capire iaccoppiamentiJuve aied ora c’è curiosità nel capire quale sarà il cammino che toccherà in sorte ai bianconeri.ai: i(LaPresse) – Calciomercato.itIl pareggio contro il Brugge cancella le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale della formazione di Thiago Motta ed allora la testa va già agli spareggi che si terranno a febbraio. Decisiva sarà l’ultima giornata e la posizione in classifica della formazione italiana. Il regolamento della nuova, infatti, prevede che ci sia un sorteggio pilotato in base alla posizione in classifica.Agli spareggi vanno le squadre dal nono al ventiquattresimo posto: le prime otto saranno teste di serie e giocheranno il ritorno in casa.