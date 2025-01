Rompipallone.it - Calciomercato Juve, 30 milioni e si chiude: la cessione fa tremare Thiago Motta

Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2025 16:23 di AlessiaLapotrebbe decidere di aprire ad una, in ballo ci sono 30di euro: ecco cosa sta succedendo in casa bianconera.Lantus sta facendo i propri ragionamenti sul mercato, consapevole del fatto che servono rinforzi soprattutto per il reparto difensivo. Un occhio però è sempre proiettato anche sulle possibili operazioni in uscita: occhio, in tal senso, a quello che potrebbe accadere con un profilo in particolare.Al netto del fatto che sotto osservazione ci siano soprattutto i profili di Dusan Vlahovic (per Arsenal e non solo), Andrea Cambiaso e Douglas Luiz (questi ultimi con il Manchester City che ha mostrato un interesse concreto), non è passata inosservata anche la crescita di un altro bianconero che potrebbe fruttare una plusvalenza di non poco conto al club.