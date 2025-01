Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca in fuga solitaria

Pisa 22 gennaio 2025 –ormai innel girone A dellaCategoria pisana. I giallorossi sfruttano il fattore campo e liquidano il Filettole con un secco 2 – 0 grazie alle reti messe a segno da Paoli e da Grassini. Un campionato finora impressionante per la compagine de I Passi che ha vinto dodici gare, ne ha pareggiate tre, e non ha mai perso in queste quindici gare di campionato. Miglior attaco con trentasette reti e miglior difesa con dieci. Alle sue spalle e bagarre con tre squadre al secondo posto con ventisei punti il Pappiana, il Marciana ed il Fabbrica con le prime due che si sono incontrare in via Lenin dove gli ospiti hanno clamorosamente vinto 0 – 3 agguantando i diretti avversari nella seconda piazza. Il Fabbrica ha invece perso 2 – 0 a Ponteginori. Quest’ultimi sono quinti al pari della Marinese che ha pareggiato sul campo della Nuova Popolare Cep (1 – 1).