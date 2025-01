Cityrumors.it - Avevano creato una rete e trafficavano in migranti sui bus: arrestati

Un’organizzazione ben precisa e piuttosto collaudata che aveva messo in piedi una fittadove venivano smistati iin giro per l’Europamesso in piedi unamolto ben organizzata per smistare idall’Italia in giro per l’Europa. E a Milano sono state arrestate 7 persone scon l’accusa di aver organizzato “unaoperante nell’ambito di un traffico illecito di” a partire dal 2022.unainsui bus:(Ansa Foto) Cityrumors.itUn sistema semplice e a tratti ingegnoso, con tanto che l’hub per lo smistamento dei poveriera la stazione dei bus di Lampugnano, nella zona ovest di Milano. Tanto che tra i setteci sono due autisti di autobus delle tratte internazionali, anche perché loro avrebbero fatto in modo di trasportare gli immigrati irregolari senza controlli oltre il confine italo-francese e italo-svizzero.