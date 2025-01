Amy Adams | In ‘Nightbitch’ racconto la frustrazione delle neo mamme

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Amy, sei volte candidata al premio Oscar, ha interpretato i personaggi più disparati eppurepotrebbe essere il film più surreale della sua lunga e sfaccettata carriera. In passato è stata una principessa Disney in ‘Come d’incanto’, la Lois Lane di Henry Cavill in ‘L’uomo d’acciaio’ e persino una filologa che comunica con gli alieni in ‘Arrival’ ma stavolta interpreta una neo mamma convinta che il suo corpo si stia trasformando in quello di un cane. “Questo film è un’allegoria sull’identità e la trasformazione. Spero che porti a iniziareconversazioni sullae la rabbiadonne, sui loro desideri e sui loro corpi, sul modo in cui supportiamo le donne e le loro famiglie”, ha detto l’attrice alla stampa internazionale, in occasione della presentazione del film, che sarà disponibile su Disney+ a partire da venerdì 24 gennaio.