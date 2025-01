Sbircialanotizia.it - ‘A Complete Unknown’, il regista James Mangold: “Non ci sarà mai un altro Bob Dylan”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ad interpretarlo è Timothée Chalamet. Il film Searchlight Pictures arriva dal 23 gennaio nelle sale "Non cimai unartista indimenticabile come Bob". Ne è convinto il, in occasione della premiere italiana di 'AUnknown', il biopic suinterpretato da Timothée Chalamet. "Credo che nessuno a quell'epoca .L'articolo ‘A, il: “Non cimai unBob” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.