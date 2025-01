Game-experience.it - Xbox Developer Direct 2025, sarà presente un nuovo gioco di Ninja Gaiden, suggeriscono due insider

L’, in programma il 23 gennaio, si preannuncia ricco di sorprese per i fan. Tra i possibili annunci spicca untitolo della storica saga. A suggerirlo sono alcune indiscrezioni condivise dagliIdleSloth ed eXtasls, che parlano di un misterioso progetto legato alla celebre IP giapponese.Difatti IdleSloth, notodella scena videoludica, ha pubblicato un video che ritrae i protagonisti di giochi attesi all’. Tra questi spicca un’immagine di Ryu Hayabusa, il celebre protagonista della serie. L’indizio ha acceso le speculazioni, alimentate anche da precedenti rumor di eXtasls, un altro leaker, secondo cui il “sorpresa” dell’evento sarebbe legato a un’IP giapponese con una lunga storia.Queste voci si aggiungono al recente annuncio diRagebound durante i The Game Awards 2024.