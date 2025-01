Quotidiano.net - Via libera alle nozze Generali-Natixis. Nasce il colosso del risparmio gestito

Il Leone si fidanza con i francesi. E si preparaper dar vita a uneuropeo delda quasi duemila miliardi di euro. Il viaal progetto di aggregazione traInvestments Holding (Gih) eè arrivato ieri sera dal cda della compagnia italiana, nonostante tre voti contrari all’interno del board e la preoccupazione espressa dal collegio sindacale sui tempi troppo stretti dell’operazione. L’accordo viene presentato oggi agli investitori dall’ad di, Philippe Donnet, e da Nicolas Namias, omologo in Bpce, il gruppo transalpino delle banche popolari che controlla. La joint-venture sarà tra i primi dieci asset manager a livello globale e seconda in Europa solo ad Amundi. In essa confluiranno gli oltre 1.200 miliardi di masse in gestione diInvestment Managers e i 650 miliardi di Gih, integrati da una parte della raccolta netta che il Leone sviluppa annualmente.