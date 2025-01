Lapresse.it - Usa, primo giorno di Trump da presidente: firma ordini esecutivi dopo insediamento, via 1000 funzionari

IN AGGIORNAMENTO –di Donaldda 47esimodegli Stati Uniti:non ha esitato un minuto,ndo immediatamente una lunga serie di, revocando provvedimenti di Biden e agendo immediatamente sui temi migranti, ambiente (uscendo dagli Accordi di Parigi) e assalto al Campidoglio del 6 gennaio.Approvato disegno di legge su immigrazioneSubitol’delDonald, il Senato ha approvato un disegno di legge che obbligherebbe le autorità federali a trattenere i migranti accusati di furto e crimini violenti, rappresentando la prima misura chepotrebbere come legge e rafforzando i suoi piani per deportare milioni di migranti. Il disegno di legge è stato approvato con 64 voti favorevoli contro 35, con 12 democratici che si sono uniti ai repubblicani.