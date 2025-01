Ultimouomo.com - Lorenzo Sonego non è il classico manovale del tennis

È una sera di maggio del 2021 a Roma, una di quelle serate romane umide in cui l’aria sembra accartocciarsi su sé stessa.si è appena preso di forza il secondo set contro Novak Djokovic sulla terra rossa del Centrale del Foro Italico, in un torneo che lo ha visto battere Dominic Thiem pre-operazione al polso e Andrej Rublev. Un mese e mezzo più tardi sull’erba di Wimbledon incontra nei suoi primi ottavi Slam in carriera l’ultimo grande Roger Federer, perdendo in tre set. Qualche settimana prima aveva sfiorato la top-20 per una manciata di punti, senza mai raggiungerla. Nei tre anni successivisfiora di nuovo la top20 per poi entrare in crisi, con bassi come il numero 71 del ranking e sconfitte pesanti in Coppa Davis come contro Galarneau, Gojo e Horansky. Va di nuovo a una partita dai quarti di finale Slam, battendo Rublev in rimonta al Roland Garros 2023 per poi cedere, rimontato, da Khachanov.