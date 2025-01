Dilei.it - LOL: Chi ride è fuori, cast e quando esce la quinta stagione

Pronti are con ladi LOL: Chi, il programma di Prime Video che per il quinto anno lascerà spazio a 10 volti della risata in una competizione in cui tutto è concesso, eccettore.Quest’anno, in control room una nuova coppia di arbitri, che per 6 ore dovranno controllare che i comici faccianore i propri avversari mantenendo la massima serietà. Ma chi vedremo impegnato in questa impresa? Ecco ilcompleto e la data di uscita ufficiale.“LOL 5”, ildella nuovaFarre a tutti i costi, ma senza cadere nei propri tranelli: è questo il segreto di LOL: Chi, il format targato Prime Video che torna per una, entusiasmante.Tra le novità del programma, un inedito duo di conduttori e arbitri della risata: Alessandro Siani e Angelo Pintus prendono il posto di Fedez e Frank Matano per stimolare i concorrenti e controllare che nessuno nasconda una risata di troppo.