Formiche.net - L’agenda per la sicurezza di Trump passa da Monaco. I suggerimenti di Townsend (Cnas)

Tra i vari aspetti in cui l’arrivo al potere di Donaldcomporterà profonde trasformazioni della policy di Washington, non manca certo quello securitario. Esso è anzi una delle questioni principe che dovranno essere affrontate dal nuovo presidente americano nella prima fase della sua amministrazione, con un’enfasi ancora maggiore rispetto al suo primo mandato. Alla sua intenzione di revisionare il rapporto (non solo per quello che riguarda la, ma anche l’economia) tra gli Stati Uniti e i suoi partner globali, già delineata nel primo mandato e di nuovo tema di riferimento per il secondo, si aggiungono la guerra in Ucraina e il rafforzamento del fronte revisionista che si estende da Mosca a Pechino e da Teheran a Pyongyang.Per gestire la meglio questa transizione, viene delineata l’idea cheprenda parte ai lavori della Conferenza sulladi, arrivando addirittura a tenere un discorso all’interno della stessa.