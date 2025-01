Chiccheinformatiche.com - Gta 6, Quando esce? i motivi del ritardo

La serie Grand Theft Auto è tra le più iconiche del panorama videoludico, e l’annuncio di GTA 6 ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i fan. Rockstar Games ha finalmente rilasciato alcune informazioni ufficiali sul prossimo capitolo della saga. Vediamo insieme i dettagli!Gta 6? La data di uscita di GTA seiRockstar Games ha confermato che GTA 6 sarà disponibile nell’autunno del 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series XS. Sebbene una data precisa non sia stata ancora rivelata, l’annuncio ufficiale suggerisce che il gioco potrebbe essere rilasciato tra settembre e novembre 2025. Tradizionalmente, Rockstar rilascia le versioni PC dei suoi titoli diversi mesi dopo quelle per console. Seguendo questo schema, è probabile che GTA 6 arrivi su PC nel 2026, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.