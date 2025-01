Bollicinevip.com - GF, Shaila e Lorenzo contro il ripescaggio degli ex gieffini: “Per noi è un’in****ta, non è giusto”

Leggi su Bollicinevip.com

Ci sarà unal Grande Fratello, cosa pensanoExtorneranno nella casa,criticano la decisione del Grande FratelloI concorrenti del Grande Fratello durante la diretta di ieri sera hanno scoperto che alcuni expotranno tornare nella casa grazie ad un, la cosa non ha lasciato affatto indifferenteGatta eSpolverato.Subito dopo la puntata i due hanno fatto sapere cosa pensano in merito alla novità, entrambi credono che la decisione della produzione non sia corretta. Queste le parole della gieffina: “Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare. E mi riferisco anche a Jessica.