Lanazione.it - Gad Lerner a Sinalunga presenta il suo libro ‘Gaza. Odio e amore per Israele’

(Siena), 21 gennaio 2025 – Il nuovodi Gadperesplora il complesso conflitto tra Israele e Palestina. L’autore si confronta con il fanatismo identitario che è riuscito a contagiare entrambi i popoli in guerra; da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, Gaddeve fare i conti con l’esclusivismo della destra sionista. Domenica 26 gennaio alle ore 21:15 al teatro Ciro Pinsuti sarà occasione, insieme a Gadgiornalista e autore che più di chiunque altro vive le vicende israelo-palestinese, di indagare e toccare diversi aspetti della sanguinosa offensiva militare iniziata dall’attacco del 7 ottobre 2023 quando le milizie di Hamas hanno sconfinato per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah, fino alla resistenza, alle proteste per arrivare alla situazione attuale.