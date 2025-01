Gossipnews.tv - Duro Rimprovero ad Amici: Strigliata Dalla Celentano!

Scontri e riscatti ad24: Alessandracostretta a rimproverare duramente. Ecco che cosa è accaduto!Il percorso ad24 continua a essere carico di emozioni e tensioni. Protagonista delle ultime ore è Alessia, ballerina latinoamericana, che ha vissuto un vero crollo emotivo dopo essersi posizionata penultima nella classifica stilatagiudice esterna Rebecca Bianchi. Il verdetto, accompagnato da critiche sul suo stile ritenuto esagerato, ha spinto Alessia a sfogarsi con i compagni, lamentandosi della situazione e mettendo persino in dubbio la sua presenza nella scuola.Nel daytime, le lacrime di Alessia non sono passate inosservate, tanto da scatenare l’intervento di Alessandra. La maestra, senza troppi giri di parole, l’ha convocata in sala per un confronto diretto.