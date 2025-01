Spazionapoli.it - Dal Napoli al Milan, obiettivo cambiato: Ibra ci prova

Notizie calcio– Zlatanhimovic stando a portare in rossonero un attualedeldi Aurelio De Laurentiis.Ilcontinua a monitorare i suoi obiettivi per il mese di gennaio, il calciomercato invernale dovrà dare una mano ai ragazzi di Antonio Conte ora che puntano allo scudetto. Il primo posto non è più un miraggio, gli azzurri lo stanno mantenendo e anche bene ma c’è bisogno di rinforzare la rosa vista la coperta corte. De Laurentiis non dovrà fare lo stesso errore fatto con Sarri, meglio operare ora e fare un piccolo sforzo per un bene maggiore.Il tecnico salentino ha fatto svariate richieste, con la speranza che vengano accontentate. La priorità ad oggi c’è l’ha il difensore centrale, oltre ovviamente al sostituto numerico di Khvicha Kvaratskhelia. Qualora dovessero esserci altre cessioni ci dovranno essere necessariamente ulteriori acquisti.