Classifica Champions League LIVE | tutti gli aggiornamenti e la posizione della Juve

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 18
Barcellona 15
Inter 13
Bayer Leverkusen 13
Brest 13
Lille 13
Aston Villa 13
Arsenal 13
Borussia Dortmund 12
Bayern Monaco 12
Atletico Madrid 12
Milan 12
Atalanta 11
Juventus 11
Monaco 10
Sporting CP 10
Club Brugge 10
Benfica 10
Feyenoord 10
Celtic 9
Real Madrid 8
Manchester City 8
PSV Eindhoven 8
Dinamo Zagabria 8
PSG 7
Stoccarda 7
Shakhtar Donetsk 4
Sparta Praga 4
Sturm Graz 3
Girona 3
Stella Rossa 3
Salisburgo 3
Bologna 2
Lipsia 0
Slovan Bratislava 0
Young Boys 0