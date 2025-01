Movieplayer.it - Avatar, Josh Gad: "James Cameron non mi ha voluto come Na'vi perché sembravo un puffo alto e sovrappeso"

L'attore ha quasi avuto un ruolo nel franchise fantascientifico milionario che quest'anno tornerà con il terzo capitoloGad ha quasi ottenuto un ruolo nell'epopea fantascientifica del 2009, ma non aveva propriamente il fisico chestava cercando per gli abitanti di Pandora. Nella sua nuova autobiografia, "In Gad We Trust", l'attore celebre per i suoi ruoli in Frozen e La Bella e la Bestia ha ricordato che, mentre cercava disperatamente un periodo di pausa dopo aver recitato in The 25th Annual Putman County Spelling Bee a Broadway, è andato a fare provini per altri ruoli televisivi e cinematografici. E una delle prime cose per cui ha sostenuto un'audizione è stato un "nuovo film di .