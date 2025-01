Sport.quotidiano.net - Alma Pentucci: "Se il progetto è ok, ci siamo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Se c’è la possibilità di riportare in alto l’Juventus Fano noi ci. A patto che ci sia unserio, credibile e soprattutto sostenibile". Paolo Petrucci, presidente del Consorzio Fano Sport, di fronte alla eventualità che qualche fanese ricompri lo storico club granata, non si tira indietro e si dimostra possibilista. "Noi in passato non abbiamo fatto nessuna trattativa con il presidente Salvatore Guida – continua l’imprenditore Paolo Petrucci – e abbiamo preferito ripartire da zero perché in quel momento ci sembrava la cosa più giusta da fare. Se adesso le cose dovessero cambiare, grazie alla presenza di qualche fanese ben intenzionato a ridare all’Juventus il posto che gli compete, noiqua, disponibili a valutare ogni proposta che ci venga presentata". Il presidente del Consorzio Fano Sport ci tiene anche a ribadire un altro concetto.