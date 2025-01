Lanazione.it - Vandali contro la basilica delle Carceri, “gesto insensato”

Prato, 20 gennaio 2025 – La porta di legno esterna delladi Santa Mariaè stata sfondata a calci, probabilmente per puro divertimento e per sballo. E’ questo, purtroppo, per alcuni giovani un modo di trascorrere il sabato notte in città. Gli autori del, avvenuto intorno alla mezzanotte di sabato, non sono ancora stati identificati ma i carabinieri hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della piazza. Potrebbe trattarsi di una baby gang che da tempo staziona in piazzaesplodendo petardi e scagliandosi talvoltabeni pubblici, sino a infastidire le persone. E questa esplosione di violenza, stavolta, c’è statala porta di una chiesa. Una o più persone hanno preso a calci le pannellature basseante del portone principale e di quello laterale della chiesa.