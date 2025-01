Anteprima24.it - Uccise la ex compagna: condannato all’ergastolo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Assise di Salerno haAlfredo Erra, il 42enne che il primo marzo 2022la sua exin un negozio di parrucchieri di Pontecagnano Faiano (Salerno) nel quale la 30enne lavorava. I giudici hanno riconosciuto tutte le aggravanti. Accolta in pieno la richiesta della Procura.“Giustizia è fatta. Non ce la riporterà indietro, ma nella giustizia abbiamo sempre creduto”, scrive sui social l’associazione Anna Borsa, fondata dal fratello Vincenzo per onorare il ricordo di sua sorella e per promuovere l’impegno contro la violenza sulle donne. “L’assassino di Anna è statoalla pena dell’ergastolo. La Corte ha riconosciuto tutte le aggravanti, inclusa la premeditazione. Un sentito e doveroso ringraziamento da parte della famiglia Borsa ai legali e a tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo risultato”.