Stefania, Amanda, Giglio e Javier demoliscono Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: "Sembra un copione scritto!"

Nella Casa delOrlando ha espresso apertamente il suo pensiero suGatta eSpolverato.La coppia, che sabato notte è stata protagonista di un acceso litigio (QUI i dettagli) salvo poi riconciliarsi, ha ricevuto diverse critiche dagli altri inquilini della Casa. Nello specifico,ha preso la parola accusando la ballerina e il modello di aver litigato in modo fin troppo plateale (tant’è che la regia ha censurato quel momento) al centro del loft. Anche la pace tra i due, avvenuta circa cinque ore dopo, èta “finta” agli occhi dell’ex Vippona.“Miassurdo che da giorno 0 questa coppia venga dipinta come finta.“, è stata la replica dialle insinuazioni diche, a quel punto, ha tuonato:Amore mio, questa coppia ieri sera urlava come un’ossessa e stamattina a ballare sempre qui davanti al centro della casa.