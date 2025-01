.com - Sinner batte Rune, Jannik ai quarti degli Australian Open

(Adnkronos) –Holgeroggi e vola aidi finale2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera il danese, testa di serie numero 13, per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 dopo 3h14?. Il 23enne altoatesino si aggiudica una sfida durissima, condizionata da problemi fisici evidenti., irriconoscibile nel secondo set, deve fermarsi nel terzo parziale: dopo l'interruzione e l'aiuto dei fisioterapisti, in campo torna un altro giocatore., pure lui acciaccato, si sbriciola alla distanza.– che chiude con 14 ace, 35 vincenti e altrettanti errori gratuiti – si impone in 4 set e ora aspetta neidi finale il vincente della sfida tra l'o Alex De Minaur, testa di serie numero 8, e lo statunitense Alex Michelsen. Nell'intervista post-partita,non fornisce dettagli sui problemi fisici accusati.