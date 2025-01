Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 15º turno: l’Inter Women si avvicina alla vetta!

Leggi su Inter-news.it

Il quindicesimodivolge al termine.la vittoria in campionato sulla Roma,colleziona un altro successo: 1-0 di misura in casa contro il Como. Frena davanti la Juventus, che esce sconfitta dallo scontro diretto con le giallorosse. Le nerazzurre, così, sino sempre di più. Ecco ladila quindicesima giornata.1) Juventus382) INTER34 punti3) Roma314) Fiorentina275) Como226) Milan197) Sassuolo138) Lazio139) Napoli610) Sampdoria5NON SOLO INTER– Non perdere nessuna notizia sulla stagione del, non solo in, graziesezione dedicata INTERsu Inter-News.