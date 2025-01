Lanazione.it - Scoccia, caso nazionale. Commissione sullo Stretto: "Solo esponenti di destra"

Torna sotto i riflettori la nomina di Margheritanellatecnica di valutazione dell’impatto ambientale che deve esprimersi, tra le altre cose, in merito al pontedi Messina. La consigliera comunale, portavoce del centro, esponente di spicco di Fratelli d’Italia a Perugia, nonché candidata a sindaca di Perugia e sconfitta alle ultime elezioni di giugno, è stata infatti nominata lo scorso autunno in questa. Scelta che sollevò molte polemiche alle quali lei stessa rispose per le rime. Ora si scopre, come evidenzia la trasmissione "Rai Report", che "a ben guardare la composizione dellasulla valutazione di impatto ambientale che dovrebbe essere terza e imparziale, si scopre che il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin ha fatto un’infornata di nomine, molte addirittura a fine settembre e formalizzate a novembre, pochi giorni prima che lasi pronunciasse all’unanimità.