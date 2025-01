Oasport.it - Sci alpino, Brignone vuole brillare anche nel gigante di Kronplatz. Continua la sfida con Gut-Behrami, Goggia per stupire

Appuntamento infrasettimanale per la Coppa del Mondo femminile di sci. Dopo Cortina, però, si resta ancora in Italia, visto che domani è in programma ildisulla sempre bellissima e complicatissima pista Erta. Sulla scia dei magici risultati ottenuti sull’Olympia delle Tofane c’è grande attesa soprattutto per Federica, che si presenta con il pettorale rosso di leader della generale e con la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio.Sono stati quattro i giganti finora disputati con due vittorie a testa proprio pere per la svedese Sara Hector. Sicuramente sulla stagione tra le porte larghe di Federica pesanole due uscite di Killington e Semmering, che hanno permesso così ad Hector di portarsi in vetta alla classifica di specialità con 96 punti di vantaggio proprio sulla valdostana.