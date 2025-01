Oasport.it - Quando gioca Sinner la prossima partita? Le due ipotesi di orario e avversario

Leggi su Oasport.it

Janniktornerà in scena mercoledì 22 gennaio a Melbourne per disputare il quarto di finale negli Australian Open 2025. Il n.1 del ranking si è imposto negli ottavi contro l’insidioso danese Holger Rune, al termine di unain cui l’azzurro è stato messo a dura prova per un malessere con cui ha dovuto fare i conti a precedere lae acuitosi nel secondo parziale.Bravissimo Jannik a trovare la forza per uscire da questa situazione complicata, facendo vedere la sua grande consistenza psicologica. Nel prossimo turno, il pusterese se la vedrà contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur e l’americano Alex Michelsen e con entrambi il bilancio dei precedenti è in attivo, specialmente contro l’aussie.Non è ancora noto in quale sessione verrà inserita la sfida.