Olivier, la Lady di Ferro a lezione di seduzione

E se Margaret Thatcher non fosse mai esistita? Se fosse stata consegnata alla storia come primo ministro mentre in realtà era un’invenzione teatrale? "Ha gli occhi di Caligola e la bocca di Marilyin Monroe", disse di lei Mitterand. Infatti come un’attrice consumata affascinò lui e altri potenti del mondo, da Ronald Reagan a Mikhail Gorbaciov. Oggi sappiamo perché. Dietro il suo stile c’è la firma di Laurence, il mostro del palcoscenico e del cinema di stampo shakespeariano, simbolo universale di eleganza e fascino. Consapevole che anche un politico deve conquistarsi la sua audience, ladi, alla guida del Regno Unito dal 1979 al 1990, andò a prendere lezioni private da lui. Sei in tutto, evidentemente efficaci. Quasi la trama di My Fair, dove un pomposo professore si assume il compito di trasformare una ragazza della classe operaia in qualcuno che può passare per un membro colto dell’alta società.