Nuova definizione di obesità: una prospettiva clinica e preclinica

Recentemente, un gruppo di 58 esperti internazionali ha pubblicato un rapporto su The Lancet Diabetes & Endocrinology per proporre unadidistinta ine pre. Questo approccio mira a migliorare la diagnosi e il trattamento, garantendo che i pazienti ricevano cure mirate e basate sulle loro specifiche condizioni.Indice di massa corporea ormai obsoleto: arriva RFM, l’indice di massa grassadi, perché è importanteTradizionalmente, l’è stata valutata utilizzando l’indice di massa corporea (BMI). Tuttavia, gli esperti sottolineano che questa misura può portare a errori di classificazione, sovrastimando o sottostimando l’adiposità. Per affrontare questa limitazione, il rapporto suggerisce di adottare metodi alternativi, come la circonferenza della vita, il rapporto vita-fianchi e misurazioni dirette del grasso corporeo.