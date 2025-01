Mistermovie.it - Mister Movie | 28 Anni Dopo sarà davvero un Sequel di 28 Giorni Dopo?

Leggi su Mistermovie.it

A distanza di 28dall’uscita di 28, il regista Danny Boyle, insieme al co-sceneggiatore Alex Garland e al produttore Andrew Macdonald, torna a esplorare il mondo devastato dal virus della rabbia. Con 28in uscita il prossimo 20 giugno, il team creativo ha discusso con Empire Magazine del nuovo capitolo, del suo rapporto con ildel 2007 28 Settimanee delle ispirazioni che hanno influenzato la trama.28Unche riporta l’attenzione sul Regno Unitoclass="wp-block-heading">Secondo Garland, il collegamento tra 28 Settimanee il nuovo film non è rigido, poiché né lui né Boyle furono coinvolti nella realizzazione del secondo capitolo. Sebbene il film del 2007 non venga completamente escluso, la nuova pellicola non si basa su una continuity rigorosa.