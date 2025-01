Inter-news.it - L’Inter pensa a Praga, ma il Lecce all’Inter: differenziato per quattro

Ildomenica sarà avversario delin campionato, l’ultimo di questo mese di gennaio almeno per quanto riguarda la Serie A. Per Giampaologiocatori hanno fatto.PREPARAZIONE –, smaltita la vittoria contro l’Empoli, si prepara alla partita contro lo Spartain Champions League. I nerazzurri puntano al successo per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta verso gli ottavi di finale. Se per la squadra di Simone Inzaghi domani è già vigilia di partita, per ilinvece inizia la preparazione verso la partita contro la Beneamata in programma domenica alle 18 allo Stadio Via del Mare. Il, ieri, ha subito una sonora sconfitta nello scontro diretto con il Cagliari all’Unipol Domus, cadendo clamorosamente nella ripresa, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio (finale 4-1 per i sardi).