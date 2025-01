La nave dei folli Carlo Lucarelli racconta lo stigma della diversità da Nerone a Tolstoj

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Da oggi su Sky Arte ‘Ladei– Oltre la ragione’ di, una riflessione sulla neuroin sei puntate attraverso le vite di sei personaggi del passato:, Camille Claudel, Robert Schumann, Madeleine Pelletier, Cesare Lombroso e Lev, Giovanna di Castiglia. “Un tempo erano i manicomi, oggi le ‘navi dei’ possono essere tante”, come “l’oblio in cui vengono confinate le persone che hanno un disagio”, spesso “sono le piazze, le strade, i quartieri ghetto” ma anche “le famiglie dentro cui vengono recluse delle persone. Potrebbero essere anche i social, ma lì puoi dire quello che vuoi e probabilmente non ti succede niente”, cosìall’Adnkronos riflette sullo, al centrodocu-serie Sky Exclusive, dal 20 gennaio su Sky Arte e in streaming su Now.