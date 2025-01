Gqitalia.it - La carne plant based ti tenta? Ecco cosa devi sapere

Lavegetale va di moda: la chiamanoe consumarla “fa figo”, in epoca di vegetarianesimi e altre scelte di vita tese a preservare la salute e l'ambiente. Se non fosse che qui si tratta di un argomento controverso perché è vero che parliamo di alimenti prevalentemente a base di sanissimi legumi, ma poi dipende da come vengono trattati. «Il punto cruciale è questo: se per esempio preparassimo un hamburger di piselli seguendo una ricetta, probabilmente useremmo 7-8 ingredienti al massimo. Ma se lo compriamo pronto, spesso ci ritroviamo davanti a una lista di 16 o più ingredienti. Ed è questa differenza ad avere un impatto diretto sull'organismo». A spiegarci cos'è esattamente lavegetale e perché non è saggio consumarla è Marco Marchetti, professore associato di Scienze e tecniche dietetiche all'UniCamillus di Roma.