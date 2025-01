Juventusnews24.com - Koopmeiners capitano, confessione sulla fascia: «Sono il giocatore con più esperienza, è importante che io faccia questo per la squadra»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24della Juve nel derby contro il Torino: tutte le dichiarazioni del centrocampista Il centrocampista bianconeroha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul suo ruolo dialla Juve nonostante sia uno degli ultimi arrivati in bianconero.– «ilcon piùin, ho 26 anni, non tanti matra i più vecchi. Voglio aiutare lacon la mia. Èche parli con i più giovani. In questa fase dobbiamo fare, in allenamento dobbiamo fare. Anche nel recupero, nella tattica, non èsolo per me ma anche per i giocatori».LA CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI CLUB BRUGGE JUVELeggi su Juventusnews24.com