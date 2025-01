Tvplay.it - Juve, colpo di scena: la decisione di Thiago Motta spiazza tutti

Leggi su Tvplay.it

Ladiha lasciatosenza parole: l’allenatore dellantus ha spiegato tutto in queste ore, anche in vista della prossima sfida di Champions League. Lantus si appresta a giocare la penultima giornata della regular season di questa Champions League. La squadra bianconera si giocherà le chances di andare avanti con la consapevolezza di dover mettere tutto in campo per raggiungere il risultato.a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itL’entusiasmo attorno ai bianconeri non è scemato ma c’è anche la sensazione che la squadra possa dare molto più di quanto visto fino a questo momento. La vittoria di sabato contro il Milan è stata la dimostrazione tangibile di quanto la Vecchia Signora abbia molto da dare e possa farlo con la personalità di incarna personalità ed organizzazione.