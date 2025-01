Israele rilascia 90 detenuti di Hamas

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.29 Dopo quasi 7 ore dal rilascio delle 3 israeliane,sono stati liberati nella notte i 90palestinesi come previsto dall'accordo sul cessate il fuoco con Gaza. Due autobus hanno lasciato la prigione israeliana di Ofer in Cisgiordania,poco dopo l'una di notte.Tra ic'è Khalida Jarrar,62 anni componente di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, organizzazione protagonista anche della Seconda Intifada.Per,Usa Ue è designata come organizzazione terroristica.