Lanazione.it - Incontro per Fotografi e Operatori Video professionisti in Diocesi: un'opportunità di formazione e confronto

Arezzo, 20 gennaio 2025 –perin: un'diLadi Arezzo, Cortona e Sansepolcro in collaborazione con CNA, Confcommercio e Confartigianato, invita tutti ie glia partecipare all'che si terrà il prossimo giovedì 23 gennaio 2025 alle 20 presso il Seminario Diocesano di Arezzo, in piazza del Murello 2, alla presenza del Vescovo Andrea Migliavacca. L'evento rappresenta un'importante occasione di, con l'obiettivo di condividere esperienze, con focus su liturgie e rinnovamento professionale. Verranno anche avviate le pratiche per il rinnovo o il primo rilascio del tesserino di accreditamento, necessario per operare comee videautorizzati.