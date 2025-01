Donnapop.it - Grande Fratello, Signorini non sa più che inventarsi per salvarsi dal flop: ecco l’ultima trovata assurda

A quanto pare, Alfonsovorrebbe tentare l’impossibile per recuperare il, che ormai registra degli ascolti bassissimi.Cosa ha deciso di fare il conduttore? Da quando Helena Prestes è stata eliminata, i suoi fan chiedono a gran voce che possa presto tornare nella casa e – stando alle ultime indiscrezioni – potrebbe davvero essere così. Secondo 361 Magazine, alpotrebbe esserci il ripescaggio dei gieffini che sono già usciti dal programma.Uno o più ex concorrenti potrebbero rientrare definitivamente all’interno del loft di Cinecittà.cosa riporta il magazine appena citato: “Alil rientro di uno o più concorrenti eliminati, parla in esclusiva una nostra fonte. Non solo si attinge dalVip 5 per questa edizione del