Unlimitednews.it - Gianni Amelio compie 80 anni

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – L’osservazione della realtà e della condizione umana con un tocco di autobiografia: questo, in estrema sintesi, il cinema diche il 20 gennaio80. Nato nel 1945 a San Pietro Magisano (CZ) da due genitori poco più che adolescenti, il giovaneperde prima il padre, sparito dopo essere partito alla volta dell’Argentina, poi la madre e la sorella e viene cresciuto dalla nonna materna.L’amore per il cinema si manifesta prima dei vent’e lo porta a trasferirsi a Roma dove lavora come assistente di Vittorio De Seta (nel film “Un uomo a metà”) e come operatore e aiuto regista per altri registi tra cui Liliana Cavani. Muove anche i primi passi in televisione (collaborando, tra i tanti, con Ugo Gregoretti) e, nel 1970, debutta come regista con “La fine del gioco”.