Lanazione.it - Fabo ancora ko: adesso la crisi è ufficiale. Chaves trascinatore e Salerno fa il colpo

63 LDR 70MONTECATINI: Trapani 10, Dell’Uomo 4, Mastrangelo 12, Arrigoni 6, Klyuchnyk 18, Natali 6, Benites 5, Giannozzi 2, Chiera ne, Aminti ne, Rattazzi ne. All. Barsotti. LDR: Stanic 8,23, Zampa 1, Kekovic 12, Matrone 9, Duranti 10, Misolic 4, Mei 3, Candotto, Cappelletti. All. Carone. Arbitri: Di Luzio e D’Errico. Parziali: 19-20, 34-42, 49-51. Non solo la parolaè l’unica possibile per descrivere il momentaccio dellaHerons Montecatini, ma urge già pensare a delle contromisure per evitare che la situazione diventi irrimediabile. Gli Herons infatti sembrano aver smarrito la propria anima: al PalaTagliate contro la Powerarriva un’altra sconfitta (63-70 il finale), la terza consecutiva. Prima di questa fin qui travagliata stagione solo una volta nella loro breve storia gli Herons avevano perso tre partite di fila, da novembre ad oggi per Natali e compagni si è già materializzata due volte la serie di tre sconfitte di fila.