Metropolitanmagazine.it - Donald Trump torna alla Casa Bianca: il programma completo dell’Inauguration Day

Oggi, 20 gennaio 2025,tornerà, entrando ufficialmente in carica come quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti. L’inizio del suo nuovo mandato, come da tradizione, avverrà durante l’Inauguration Day, una cerimonia solenne e altamente protocollata che si svolgerà a Washington. Tradizione vuole che le celebrazioni avvengano sui gradini di Capitol Hill, all’aperto; questa volta, però, a causa del clima particolarmente rigido, l’insediamento sarà spostato all’interno del palazzo del Congresso, lo stesso che, nel 2021, venne preso d’assalto dai sostenitori del tycoon dopo la sua sconfitta nelle elezioni contro Joe Biden. In ogni caso, le strade intorno al Campidoglio saranno chiuse per motivi di sicurezza. Migliaia di agenti federali e locali, supportati da militari della Guardia Nazionale, dovranno garantire l’ordine pubblico.